Questa sera al Juventus ospiterà la Fiorentina all'Allianz Stadium di Torino. La gara potrebbe anche essere importante per il mercato. Tra le fila dei viola gioca Nicola Milenkovic, difensore classe 1997 che rispecchia a pieno le caratteristiche del giocatore che la Juventus ricerca. Come riferisce La Gazzetta dello Sport questa potrebbe essere l'occasione per parlare tra le due parti di un possibile futuro a Torino del serbo.