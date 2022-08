Nella sfida di Marassi, la Juventus andrà a caccia di quella che potrebbe essere la sua seconda vittoria consecutiva in altrettante partite. Un dato che precedentemente ha quasi sempre sorriso ai bianconeri. Ogni volta che i bianconeri hanno vinto entrambe le prime due gare stagionali di Serie A infatti, in otto degli ultimi 12 campionati (l’ultimo nel 2019/20 con Sarri alla guida): in tutte le otto occasioni in cui ha centrato sei punti nei primi due turni, ha poi vinto lo Scudetto a fine anno.