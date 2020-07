Blu notte. No, non è il re-make di una nota trasmissione trasmessa qualche anno fa in tv. Si tratta della tonalità cromatica che caratterizza la seconda maglia della Juve per la prossima stagione. Questa nuova maglia sfornata dall'Adidas presenta inoltre colletto a V, con la scritta Juventus sotto al colletto posteriore. E particolari striature sui bordi delle maniche. Il blu, del resto, accompagna da parecchio tempo i colori bianconeri nelle divise "da trasferta".



Ed eccola qua, svelata al pubblico in anteprima dal profilo Twitter 'La Maglia Bianconera'