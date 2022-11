La Juventus chiude nel migliore dei modi questo 2022, vincendo in casa contro la Lazio per 3-0 e portandosi al terzo posto in classifica. Ma va considerato anche un dato che lascia ottime speranze per il proseguo di stagione ed è quello relativo alla difesa. Con l'imbattibilità di ieri infatti, i bianconeri hanno chiuso questa annata con soli 7 reti subite in campionato, divenendo di fatto la seconda migliore difesa d'Europa. Solo il Barcellona ha fatto meglio, che ne ha subiti appena 5.