La Juve sta per ritrovare. Geometra prezioso, talento con il pallone tra i piedi, ma ancora tutto da scoprire. Un po' per gli infortuni della scorsa stagione con tanto di operazione estiva, un po' per il suo adattamento al gioco e alle idee di Allegri.Come scrive la Gazzetta: "Adesso sta bene ma deve ritrovare la condizione, motivo per cui Allegri ha annunciato un paio di amichevoli durante la sosta per mettergli minuti nelle gambe.Il brasiliano ha tecnica e palleggio (un po’ meno il dinamismo che piace a Max) e in coppia con Locatelli può alzare il livello di un reparto dove la qualità non abbonda".