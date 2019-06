La Juventus ha in pugno due tra i centrali più promettenti della Serie A: Merih Demiral e Cristian Romero. Uno tra il turco e l’argentino vestirà la maglia bianconera già nella prossima stagione e la scelta di Paratici sembra essere ormai ricaduta sul primo, reduce da sei mesi di crescita con la maglia del Sassuolo. La Juve è convinta, Demiral può essere il profilo giusto per puntellare la retroguardia bianconera, che in ogni caso avrà bisogno di un altro innesto “top”. Per quanto riguarda Romero, aumentano le chance di vederlo un’altra stagione al Genoa: l’altra soluzione è utilizzarlo come contropartita tecnica nella trattativa per un big, come Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.