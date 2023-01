Continuano le riflessioni in casa Juve su chi dovrà prendere il posto dia partire dalla partita contro la Cremonese. In rialzo le quotazioni di, già provato nel ruolo di quinto e apparso brillante nei test amichevoli. Dietro di lui scalpitano, mentre non é da sottovalutare la pistaadattato, non sarebbe la prima volta. Attenzione, inoltre, ache nasce proprio da esterno, anche se in una difesa a 4.