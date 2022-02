Nonostante una stagione non brillante del Genoa, c'è chi è riuscito ad emergere. Si tratta di giocatori giovani e di talento, che stanno mostrando tutto il loro potenziale. A partire da Cambiaso, che piace molto alla Juve e che sarà chiacchierato nel prossimo mercato per arrivare a Rovella. che la Juve ha preso e lasciato in prestito in rossoblù più di un anno fa. E ora?



SCELTA FATTA - Come scrive calciomercato.com, il 2001 è uno dei migliori giocatori della sua età per rendimento, in Italia e non solo. Prima che un problema muscolare lo fermasse a inizio dicembre, il centrocampista di Segrate era sempre stato titolare nelle prime 15 giornate di campionato. Segno di una maturazione che sta avvenendo e sta preparando Nicolò al prossimo salto: la Juve infatti ha già deciso di portare con sé il ragazzo nel ritiro della prossima estate, per dare ad Allegri la possibilità di valutarlo e scegliere poi se tenerlo nella rosa per la stagione 2022/23 oppure cederlo, nuovamente in prestito, per dargli l'opportunità di giocare con maggiore continuità. Perché i bianconeri in Rovella credono tanto e già a gennaio sono stati molto vicini a portarlo a Torino.