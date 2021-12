Niente prestito per Matias. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, a gennaio il giovane argentino non si muoverà dalla, dove il suo minutaggio potrebbe crescere tra la seconda parte di stagione e il prossimo anno. Il classe 2003 sembra fuori categoria per la Serie C - dove gioca con l'bianconera di mister Zauli - eintende concedergli più spazio: per lui è pronto anche un posto nella lista B per la fase a eliminazione diretta della, dove potrà essere inserito a febbraio.