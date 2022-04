Come racconta Tuttosport, non solo la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di De Ligt, anche lo stesso olandese non ha manifestato la volontà di cambiare aria; dunque l'ex Ajax sarà il perno della prossima retroguardia di Allegri. E al suo fianco ci sarà Bonucci, ma con ogni probabilità anche Rugani: il centrale toscano si è dimostrato affidabile in stagione, pur con il pesante neo del rigore concesso al Villarreal