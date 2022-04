Come racconta La Gazzetta dello Sport, Fabio Miretti dovrebbe viaggiare con la squadra: volo di andata oggi dopo allenamento e conferenza, ritorno domani sera dopo la partita. Da decidere il weekend di Soulé: prima squadra oppure Under 23? La panchina resta corta: ci sono 7 indisponibili tra infortunati e squalificati (Morata e De Sciglio). Dipenderà tutto dalle scelte di Allegri per capire chi potrà dare una mano a partita in corso. Di sicuro, uno tra Bernardeschi e Kean, con Arthur che potrebbe partire dalla panchina.