Nell'ultima parte di campionato, Fabio Miretti è stato tra le poche note positive. Il centrocampista classe 2003 si è messo in mostra e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il suo futuro prossimo potrebbe essere ancora alla Continassa: "Allegri ha apprezzato e nella ristrutturazione del centrocampo Miretti può avere un ruolo. Non sarà ovviamente nel gruppo dei titolari, ma l’idea è utilizzarlo con una certa regolarità, da riserva responsabilizzata. Logicamente, è giusto guardare il quadro più ampio. La Juve sta costruendo la rosa per il 2022-23 e in mezzo ci sono più variabili che altrove. Arthur, Rabiot e McKennie resteranno? Quali rinforzi arriveranno, oltre a Pogba che sembra davvero molto vicino?".