Quarta gara da titolare consecutiva per Fabio Miretti. Contro la Fiorentina ha faticato di più, rispetto alle ultime uscite, ma il classe 2003 ha dimostrato di poter giocare in Serie A ed essere una pedina importante per la Juve. Secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza sarebbe vicina alla scelta definitiva sul futuro:



"Ma tra chi aspira all’eredità di Re Giorgio, c’è anche Miretti. Il piemontese classe 2003 non è un difensore, bensì un centrocampista, però in questi mesi ha conquistato Massimiliano Allegri - e anche i senatori - con la serenità e la qualità con cui si è calato in prima squadra. Miretti, titolare per la quarta partita di campionato consecutiva, al Franchi ha mostrato un’altra dote importante in chiave futura. Se nelle prime apparizioni aveva colpito per la sua abilità nel giocare in verticale e con personalità, contro la Fiorentina è migliorato alla distanza. Dopo un avvio difficoltoso, non si è spento ed è cresciuto. Un segnale importante per un 18enne. Segnale che avrà rafforzato le convinzioni di Allegri e del ds Federico Cherubini , sempre più convinti di confermare in prima squadra anche per la prossima stagione il ragazzo cresciuto nel vivaio. Dipenderà anche dal mercato – cioè da chi arriverà – ma la sensazione è che un posto per Miretti ci sarà".