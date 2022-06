La Juventus è al lavoro per ricostruire il centrocampo. Tra nuovi ingressi e cessioni, Manuel Locatelli rappresenta una certezza. Qualche dubbio in più, però, su quella che sarà la sua posizione in campo. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, Allegri avrebbe deciso di sfruttare le caratteristiche dell'ex Sassuolo come vertice basso del centrocampo.