Nelle ultime settimane,ha raccolto i primi minuti in campo con la maglia della- prima squadra e Under 23 -, e diversi attestati di stima da parte di Massimiliano. Proprio il tecnico livornese sarebbe decisivo per il prossimo futuro del giovane attaccante brasiliano. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Kaio Jorge non dovrebbe essere ceduto in prestito a gennaio ma dovrebbe rimanere nella rosa dei bianconeri, a disposizione di Allegri.