Prospetti, utilizzo e un futuro da scrivere. Dean, classe 2005 ha esordito in Serie A contro il Milan, non certo una partita banale, visto punteggio e visto l'inserimento nei minuti finali, ma Dean Huijsen è abituato a sorprendere e convincere tutti, fin da quando i bianconeri decisero di portarlo in Italia dalla Spagna, dove si era trasferito da giovanissimo. Massimiliano Allegri crede molto in lui, lo ha dimostrato anche convocandolo e aggregandolo in pianta stabile con la prima squadra. Ma a gennaio?Continua ad allenarsi con i grandi e cerca spazio. Per gennaio sul mercato in molti lo hanno chiesto: società di Serie B e anche di Serie A, con la volontà di prenderlo in prestito per farlo giocare di più. Si è parlato tanto del Frosinone, ,ma ci sono altri club interessati a lui. La Juve in questo momento non ha però ancora deciso di lasciarlo partire, anzi, l'indicazione che arriva da Allegri è di tenerlo in rosa per avere una risorsa in più. Un difensore in più per lui e una crescita tra i grandi per Huijsen, allenandosi accanto a Danilo, Bremer e così via. Tutto potrebbe cambiare qualcosa la Juve decidesse a gennaio di prendere un nuovo difensore, ma ad oggi l'idea è di puntare su un colpo a centrocampo, tenendo appunto l'olandese come rinforzo in difesa.