Maurizio Sarri sta convincendo tutti alla Juventus. La vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, che ha fatto seguito all'ottima prestazione in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ha messo il punto esclamativo su un periodo d'oro per i bianconeri. Che, secondo quanto riferito da tuttosport.com, avrebbero ormai deciso di tagliare fuori dal progetto sia Emre Can, ancora in dubbio in attesa del prossimo mercato di riparazione di gennaio, che Mario Mandzukic, ormai al passo d'addio.