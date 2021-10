Tempo al tempo. E tempo anche a Paulo, che con latorna ma non viaggia verso un posto da titolare. La parola d'ordine è infatti "prudenza": è ciò che ci vuole, è ciò che serve anche adper non incappare in ulteriori stop forzati. E allora, nonostante abbia saltato l'amichevole di domenica contro, l'argentino sarà certamente della partita con i giallorossi. Ma non dal primo minuto, almeno per il momento.Mancano ancora tanti giorni alla sfida contro Mourinho e i suoi ragazzi: saranno decisive le sensazioni di Dybala, di Allegri e il colloquio tra le parti. Se non dovesse esserci, probabile spazio a Moisecon Federico. Altrimenti, sullo sfondo, sempre Dejanche scalpita e vuole cambiare la sua stagione. A maggior ragione adesso che le voci sul suo futuro si stanno intensificando. Occhio a: uno spezzone, o forse più, sembra essere nei piani di Allegri. Ma dipenderà tutto dall'andamento del match dello Stadium.