Come racconta il Corriere dello Sport, in coppia è meglio. Avanti quindi con. Con l’Empoli si torna all’antico, ovvero ai protagonisti che più hanno funzionato nell’attacco della Juve in questo travagliato avvio di stagione. Dusan più Arek è la formula che tutto il mondo bianconero si augura possa continuare a essere magica e trascinare la Signora definitivamente fuori dalla crisi. Forse è un caso: appena Milik ha messo piede in campo nel derby, Vlahovic è andato in gol.