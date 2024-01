Juve, l'Everton su Weah: i motivi del no del giocatore

, meno di tre giorni prima di chiudere la sessione invernale di trattative e aprire alla seconda parte di stagione, quella decisiva. La Juve si guarda intorno alla ricerca di un colpo last minute, ma non solo. I bianconeri, infatti, guardano con attenzione anche al capitolo cessioni: c'è, infatti, il nodo Moiseda risolvere, dopo la trattativa già chiusa e poi saltata in queste ore con l'Atletico Madrid, ma ci sono anche offerte arrivate a cui prestare grande attenzione. L'ultima è quella dell'Everton, che ha mostrato il suo interesse per, per provare a prenderlo subito.Una notizia raccontata in Inghilterra quella che riguarda l'esterno arrivato alla Juventus la scorsa estate per 10 milioni più bonus. Contatti e colloqui per un possibile prestito del giocatore, subito stoppati. Il motivo? La volontà di Timothy. L'esterno statunitense ha immediatamente rifiutato la possibile nuova destinazione. Vuole rimanere alla Juve, giocarsi il posto e conquistare una maglia da titolare in questa squadra. Per lui, fin qui, 17 presenze, un gol in Coppa Italia e anche un infortunio ad inizio stagione che ne ha compromesso l'esplosione (Oggi non è uscito sul campo per l'allenamento perché leggermente influenzato). Una scelta chiara, frutto di una giusta ambizione e di quella sana voglia di competizione.