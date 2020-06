Gonzalo Higuain è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Riecco il Pipita: intera seduta in gruppo per lui, con la partita con il Lecce che si avvicina, sempre più. Si torna in campo venerdì, alle 21.45, allo Stadium. Secondo quanto riferito da Sky Sport in ogni caso Maurizio Sarri non rischierà l'attaccante argentino, che dovrebbe partire con il Lecce dalla panchina. Possibile dunque uno spezzone di gara, difficile invece pensare ad una presenza del Pipita da titolare. Dal 1' minuto dunque spazio ancora a Dybala come punta centrale, accanto a Cristiano Ronaldo e uno tra Douglas Costa e Bernardeschi.