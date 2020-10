5









Toccherà di nuovo a Dybala contro il Napoli? Ecco, toccherà certamente ad Andrea Pirlo valutare e poi scegliere. Come racconta il Corriere dello Sport, Paulo intanto scalpita, vuole tornare in campo e si sente pronto per farlo. L'ultima volta è stata il 7 agosto: notte micidiale per i sogni bianconeri, infranti contro il Lione di Garcia che inghiottiva gli ultimi rimasugli della squadra che fu di Maurizio Sarri. Lo lanciò, il Comandante, pur sapendo delle condizioni precarie: era mossa disperata, di un uomo ormai conscio del suo destino.



LE CONDIZIONI - E Dybala adesso è pronto a mettersi alle spalle una stagione bella e dannata: da una parte il premio di miglior giocatore della stagione, dall'altra la paura del covid e qualche incomprensione tattica di troppo. Incomprensioni che potrebbero tornare in auge pure in questa stagione, con Kulusevski che intanto ritorna a occupare il ruolo di punta a supporto di Ronaldo (quindi in competizione con Dybala) e probabilmente inizierà pure dal primo minuto la sfida con il Napoli. Paulo? Avrebbe potuto giocare già uno spezzone di gara con la Roma, ma "la gara si è messa su binari non consoni per un giocatore al rientro dopo un periodo così lungo", scrive il Corriere. Segnali di mercato? No, o almeno non sembrano. Sembra, invece, solo che parti nuovamente dalla panchina.