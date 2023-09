La Juventus ha scelto in estate di tenere in rosa sia Fabio Miretti che Nicolussi Caviglia, ampliando così il numero di centrocampisti a disposizione di Allegri. Una mossa che alla luce di quanto potrebbe succedere con Paul Pogba, che rischia di stare fuori a lungo per il caso di doping, sarebbe vincente. Il tecnico avrebbe a disposizione 6 centrocampisti (includendo Mckennie), con solo il campionato da disputare.