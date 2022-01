Douglas Costa ha deciso, resterà al Gremio. Nessun ritorno anticipato alla Juve, dunque, per l'esterno brasiliano, che ha optato per la permanenza "in patria" nonostante le offerte di diversi altri club, anche arabi. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram, scusandosi con la squadra e con i tifosi per gli screzi di fine stagione, seguiti alla retrocessione del Gremio. Al momento il giocatore è in isolamento perchè positivo al Covid, ma ha assicurato che presto sarà guarito e tornerà ad allenarsi. "Perchè è solo con il lavoro che ci rialzeremo. E per favore, smettetela di ascoltare le fake news", la conclusione del suo post social.