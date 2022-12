La storia dell'Albicelete mondiale continuerà ancora. Non solo Lionel Messi ma anche Angelcontinuerà a difendere i colori dell'Argentina dopo i Mondiali. Lo riporta il media argentino TyCSports evidenziando come il Fideo è pronto a giocare le prossime amichevoli della seleccion, le prime partite delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 (che inizieranno già a marzo) e non è da escludere la sua presenza anche per la Copa América 2024.