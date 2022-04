Il futuro di Giorgio Chiellini è uno dei temi caldi in casa Juventus. Il centrale difensivo, infatti, ha un contratto che lo lega ai bianconeri ancora per un altro anno, nonostante ciò, la decisione sul futuro verrà presa indipendentemente da questo e sarà rispettata dal club. Secondo quanto riporta Sky Sport, Chiellini sarebbe sempre più lontano da Torino e tentato di fare un'esperienza all'estero, in MLS, il campionato statunitense.