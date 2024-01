Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, che è terminata pochi istanti fa, l'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che potrebbe essere la presenza in campo di Kenan Yildiz.' Non bisogna vedere chi parte dall'inizio o è titolare. Non conta chi è titolare nel calcio di oggi, domani e poi abbiamo altra gara giovedì, quindi domani dovrò spezzare la partita a qualcuno. Tra l'altro mancherà Cambiaso, ha 38.5 di febbre, vediamo come sta, ma difficilmente sarà della partita'.