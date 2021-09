Westonsarà titolare nella sfida con il Napoli. Ecco le parole di Allegri in conferenza stampa: "E' rientrato bene, ha lavorato bene. Domani sarà degli 11, dovrò valutare dove farlo giocare". Dunque, nessuna scelta particolare e legata a quanto accaduto nel ritiro degli Stati Uniti. Weston McKennie sarà regolarmente della partita, anche in virtù dei problemi dei bianconeri e delle tante assenze per questa trasferta.