Come racconta Calciomercato.com, ​spingere sulla coppia Morata-Chiesa significa anche lasciare fuori una volta in più Dejan, sulla carta vice-Dybala e nei fatti partito titolare solo due volte. C'è lo svedese in ogni caso in rampa di lancio nel caso in cui Allegri decidesse di abbassare Chiesa sulla linea dei centrocampisti o addirittura di farlo riposare, altrimenti a Kulusevski il ruolo di dodicesimo uomo da condividere con il rientrante Moise Kean.