La Juve si affida al suo pilastro: Giorgio Chiellini. Lui e il tridente Dybala-Vlahovic-Morata, perché oltre all’equilibrio, per sostenere contemporaneamente i tre big in attacco serve l’energia del capitano. Cmoe scrive il Corriere dello Sport, ci sarà lui accanto a De Ligt nel cuore della difesa, ancora orfana di Bonucci, pur recuperato e pronto al rientro in Coppa Italia