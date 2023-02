Come racconta Gazzetta, domani di sicuro mancherà Gleison Bremer, squalificato, e la difesa potrebbe essere il reparto con più variazioni. Sicuramente ci sarà spazio per Daniele Rugani, che è stato in ballottaggio con Alex Sandro anche per la sfida europea, e per Leonardo, che è reduce da un lungo stop per infortunio e giovedì è tornato nella lista dei convocati.