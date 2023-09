No, non ci sarà nessuna replica. Stando a Sky Sport lanon ha intenzione di rispondere in maniera ufficiale all'intervista rilasciata da Leonardo LEGGI QUI ), che ai microfoni di Sport Mediaset ha raccontato - senza nascondere un evidente fastidio - i suoi ultimi periodi in bianconero fino al burrascoso addio, con tanto di attacco diretto a Massimilianoe alla dirigenza. Per il club, insomma, la vicenda si chiude qui.