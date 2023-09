Intervenuto ai microfoni de L'Equipe, Adrienha parlato anche della sua decisione di non legarsi atecnici, andando un po' controcorrente. Ecco il pensiero del centrocampista della: "Ho scelto di essere libero. Sappiamo che con i contratti ci sono vincoli, un bel po' di cose da fare, shooting a destra e a sinistra. Non ne ho voglia. Il nostro tempo di riposo tra le partite e le sessioni di allenamento è spesso molto breve e preferisco approfittarne per recuperare piuttosto che andare a fare shooting a Ibiza o non so dove... Guadagno abbastanza, non ho bisogno di questi soldi".