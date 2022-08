La strana estate di, che in soli 6 mesi ha guadagnato, quasi perso, poi riconquistato la. Il centrocampista svizzero è stato protagonista distratto del calciomercato bianconero: più di qualche trattativa ha avuto il suo nome come punto d'appiglio, possibilità di scambio, o soltanto richiesta d'informazioni. E anche i bianconeri hanno partecipato al "gioco", nonostante l'investimento - comunque oneroso, 4.5 milioni al Monchengladbach più altri 4 di oneri accessori - fosse fresco di rischio, con una finestra spalancata sul futuro.Dopo l'exploit iniziale, con tanto di gol al Verona,è lentamente scivolato nel dimenticatoio. Non per colpa sua. Non per colpa di Allegri. Semplicemente, lo svizzero si è infortunato poco dopo l'ingresso nel gruppo, faticando a trovare una strada verso il rientro, producendo sostanzialmente sei mesi di alti e bassi, ma soprattutto di poche garanzie. Allegri ha trovato poi una sua quadra anche senza Denis, da fine febbraio a inizio aprile out per un infortunio agli adduttori.Tutti l'hanno dimenticato, chi per un istante, chi per un'estate intera. Ma Zakaria ha lavorato sodo per rientrare e per ri-farsi le ossa all'interno della squadra di Allegri. Il suo precampionato è proseguito spedito, senza particolari intoppi. Ha messo minuti e si è già ritrovato al top della gerarchia tra assenze pesanti (Pogba) e dubbi di condizione (McKennie, lo stesso Locatelli): ecco perché l'allenatore non ha dubbi nel puntare su di lui, almeno con il Sassuolo.: le chiacchiere con la Roma per Zaniolo, quelle con l'Atletico Madrid per Morata. Il nome dello svizzero? Potenziale cartellino di scambio.