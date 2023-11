Proprio lui, ci pensa Dusan. Ci pensa il numero 9 della Juventus a sbloccare il Derby d’Italia contro l’Inter, al 26’ e dopo l’assist del partner in crime FedericoE poi, via alle danze. Volano su tutto l’impianto i sassolini che Vlahovic si toglie dalle scarpe. Prima si mette in posa, quasi a dire: “”. E poi mano a mimare le chiacchiere, tutte le parole dette e fatte in queste settimane, le critiche perché il gol mancava da fine settembre.E’ arrivato il gol, è arrivata la risposta ai critici.