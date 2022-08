Ieri, a Villar Perosa, è stato a lungo a colloquio con Massimiliano. Ormai archiviata l'emozione della sgambata in famiglia e dell'abbraccio dei tifosi, quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro di Daniele, dato che nelle prossime ore è in programma l'assalto della. Lo scrive Tuttosport, spiegando che il difensore bianconero preferisce restare in Italia e può quindi dire sì al club blucerchiato, che sarebbe anche disposto a pagare una parte del suo ingaggio.Leggermente più fredda, invece, la pista, ancora sulle sue tracce ma indicata come meno probabile proprio per il desiderio del classe 1994 di rimanere nel Bel Paese. Entro il fine settimana, quindi, Rugani scioglierà le riserve, in un senso o nell'altro. Qualora decidesse di partire, lapotrebbe subito virare su Nikola, nel mirino anche dell'Inter, a cui laha lanciato una sorta di ultimatum per sollecitarlo a prendere quanto prima una decisione sul suo futuro.