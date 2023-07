L'arrivo di Pirlo sulla panchina della Sampdoria può dare vita a degli scenari di mercato inaspettati. Uno di questi vede coinvolto il centrale della Juve Leonardo Bonucci, che sembra giunto al termine della sua avventura in bianconero. Il suo ex compagno e allenatore lo sa e sta studiando con attenzione la situazione. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, i blucerchiati continuano a monitorare questa pista e non è da escludere che possano esserci dei contatti nei prossimi giorni.