Dovrà risolvere anche la "grana" Ihattaren la Juve, durante il mercato invernale. Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, i bianconeri potrebbero dover mandare alla Sampdoria un sostituto dell'olandese, che di fatto non è mai sceso in campo con i blucerchiati per poi "sparire" in Olanda. Da settimane circola il nome di Kaio Jorge, che però non sembra convincere in Liguria: più interessanti le opzioni Fagioli (in prestito alla Cremonese), Ranocchia (attualmente al Vicenza) e Nicolussi Caviglia, tornato tra le file della Juve Under 23 dopo la rottura del legamento crociato. Tutte ipotesi al vaglio di Osti, che alla Sampdoria dovrà occuparsi di diversi problemi.