Il nome di Matias Soulè è destinato a far discutere ancora a lungo in casa Juve, con diversi club di Serie A che hanno messo gli occhi sul giocatore argetino. Al momento, quello che sembra essere in vantaggio è il Frosinone, ma non è da escludere un sorpasso della Salernitana, da tempo sulle tracce dell'ex talento della Next Gen.