Siamo alla vigilia della super sfida di domani tra Atalanta e Juve, con i bianconeri che dovranno fare bottino pieno se vogliono inseguire la scia delle milanesi. Ma in queste ultime ore si è tornati a parlare di mercato, con il nome di un giocatore bianconero che è finito nuovamente in discussione. Si tratta di Facundo Gonzalez, che stando a quanto riportato da Tuttosalernitana.com sarebbe finito nuovamente nel mirino del club campano, che potrebbe fare un nuovo tentativo nella finestra di gennaio, soprattutto considerando il malcontento del giocatore per lo scarso minutaggio.