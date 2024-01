Laha mostrato, nuovamente, interesse per Hansche aveva già vestito la maglia del club campano in passato. Tuttavia, il futuro del centrocampista sembra essere già deciso. Infatti, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus complici anche le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, non vorrà privasi del giocatore originario di Aosta, che dunque è destinato a restare all'ombra della Mole, almeno fino al termine della stagione attuale.