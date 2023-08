Torino e Salerno non sono mai state così vicine. Il motivo, naturalmente, non è legato a una questione geografica, bensì alla sessione estiva di calciomercato che sta mettendo sempre più in diretto contatto lae la società campana dai colori granata: mentre la prima, infatti, è al lavoro per cedere i giocatori che, per una ragione o per l'altra, non troverebbero spazio in rosa, la seconda è alla ricerca di giovani talenti a cui offrire la possibilità di scendere in campo con continuità, un po' come successo solo pochi mesi fa con Hansche in sei mesi con laha collezionato 12 presenze e un gol.- Ed è proprio quest'ultimo, come ribadisce Sky Sport, uno dei primi obiettivi che il ds Morganha messo nel mirino accendendo i riflettori sulla Juve, che valuta il classe 2000 circa 6 milioni di euro e che ora potrebbe anche pensare di cedere a titolo definitivo. Si ipotizza invece un prestito per Fabio, che piace anche al. Per entrambi la Salernitana conta di ottenere il "via libera" già lunedì, chiudendo subito le rispettive operazioni. Sempre in Campania rimane poi viva l'idea Facundo, il difensore uruguaiano classe 2003 che firmerà con i bianconeri nelle prossime ore: su di lui, preso dal Valencia per poco meno di 500.000 euro più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, ci sono anche Verona e Monza.