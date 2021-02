Se fino a poco tempo fa Pirlo poteva esultare per aver ritrovato una rosa finalmente al completo, adesso dovrà nuovamente optare per scelte obbligate in vista della trasferta di Porto. Improvvisamente, l’infermeria si è riempita partita dopo partita, imponendo al tecnico bianconero un ventaglio poco fornito di alternative. Dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo dove finalmente si era trovato l’assetto adeguato, sono tante le defezioni che stanno decimando la Juve post-Napoli, a soli due giorni dall’attesissima sfida di Champions League contro il Porto.



