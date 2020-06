Pedro si allontana dalla Juventus. Come riporta il Corriere della Sera, l’esterno del Chelsea in scadenza di contratto avrebbe accettato l’offerta delle Roma, ovvero tre milioni netti a stagione per due anni con opzione per il terzo. Prima di porre nero su bianco l’esito della trattativa, la società giallorossa deve sistemare gli esuberi della rosa per fare cassa. Alcuni giocatori pesano discretamente a bilancio a causa del loro ingaggio (Pastore, Juan Jesus e Florenzi): una volta ceduti, non ci saranno ostacoli per l'acquisto di Pedro. Se così fosse, allora Fabio Paratici dovrà lavorare ad altri obiettivi che risiedono nella Londra dei Blues, come Jorginho, Emerson Palmieri e Willian.