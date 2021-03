La Roma si ritiene soddisfatta di Borja Mayoral come vice Dzeko, ma è proprio sul bosniaco che nutre dubbi sul futuro, dal momento che la carta d’identità recita 34 anni (35 tra 7 giorni). Così, la dirigenza giallorossa si sta guardando intorno per identificare un grande attaccante per il prossimo futuro. Sono due i nomi iscritti sul taccuino di Tiago Pinto: stango a quanto riporta La Repubblica, si stratta di due centravanti di alto livello, ovvero Icardi e Lacazette, entrambi accostati alla Juventus.