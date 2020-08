Dopo la brusca separazione con Petrachi, la Roma è a caccia di un nuovo direttore sportivo. E con l’arrivo di Dan Friedkin alla presidenza, nella Capitale stanno iniziando a pensare in grande. Il sogno di mercato sarebbe quello di portare Fabio Paratici in giallorosso, anche se la strada è piuttosto in salita. Come riporta Il Messaggero, il CFO bianconero ha tutta l’intenzione di rimanere alla Juventus almeno per un altro anno, dopo la pubblica fiducia di Agnelli contraccambiata dallo stesso Paratici.