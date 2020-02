Anche la Roma sulle tracce di, classe 2002 dell'Ajax sul quale si è mossa anche la Juventus. Il centrocampista ha fatto nell'ultimo turno di Europa League il suo debutto europeo e i bianconeri ne osservano da tempo lo sviluppo. Su Gravenberch, però, c'è concorrenza. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe sfruttare il canale preferenziale con Mino Raiola, il procuratore italo-olandese che cura già gli interessi di tanti altri bianconeri: molti, infatti, ricorderanno il suo ruolo cruciale nell'operazione per De Ligt la scorsa estate, molti ancora sperano di rivedere Raiola a Torino anche la prossima, non solo per Gravenberch, ma anche per Paul Pogba.