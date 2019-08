Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma studia ancora come mettere in cantiere il colpo Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli resta indietro nelle quotazioni, rispetto al croato del Liverpool Dejan Lovren, eppure potrebbe ancora cambiare tutto: in caso di ripiegamento su Rugani, la Roma - che ancora non ha avanzato offerte alla Juve - potrebbe pensare di chiedere il giocatore in prestito.