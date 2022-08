Nella giornata di ieri la Roma di Josè Mourinho ha dovuto fare i conti con il grave infortunio alla tibia subito da Wijnaldum che, lo costringerà a restare fuori per almeno 3 mesi, saltando di fatto anche il big match contro la Juve. Proprio per questo, i giallorossi si starebbero già guardando attorno e stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la soluzione potrebbe trovarsi proprio a Torino. Già, perchè i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche il profilo di Dennis Zakaria che, in caso di un'offerta adeguata verrà lasciato libero di partire da Madama.