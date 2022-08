Siamo entrati di fatto in quella che sarà l’ultima settimana del mercato estivo e i dirigenti della Continassa vogliono ripetere quanto fatto nella trattativa per Milik anche con il centrocampista del Psg Leandro Paredes. E’ necessario vendere però ed è per questo che restano vivi i contatti con la Roma per la questione legata al futuro di Dennis Zakaria che, potrebbe essere il sacrificato di turno per arrivare all’argentino.